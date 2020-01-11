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  4. Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı 

Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 03:59 | Son Güncelleme

Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde iki  otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 

Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı 

Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen bir otomobil aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobil, çarpmasının ardından yolun sağ tarafında bulunan toprak alana çaparak durabildi.

İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik oluştu. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Ataşehir trafik kazası

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