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Ataşehir ve Beykoz’da polis uyuşturucu satıcılarını kıskıvrak yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Ataşehir ve Beykoz’da uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıslar farklı tarihlerde yapılan çalışmalarla polis tarafından yakalandı.

Ataşehir ve Beykoz’da uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıslar farklı tarihlerde yapılan çalışmalarla polis tarafından yakalandı. Kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan kayıtları olan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ataşehir’de 13 Ocak günü, uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen bir şahıs polis ekiplerince takibe alındı. Polisleri fark eden şahıs kaçmaya çalıştığı sırada aracı durdurularak engellendi. Araç ile kaçmaya çalışan Emrah Ö. ile beraberindeki Abdullah U. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emrah Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında 3,57 gram marihuana ile kaçış esnasında şahıslar tarafından aracın dışına atılan 15,78 gram marihuana ele geçirildi. Şahısların uyuşturucu maddeleri sakladığı yer tespit edilerek, yapılan operasyonda 34 parça halinde toplam ağırlığı 140,15 gram olan marihuana ele geçirildi. Emrah Ö. isimli şahsın sorgulamasında 6 adet “uyuşturucu madde kullanmak”, 1 adet “evden hırsızlık”, Abdullah U. isimli şahsın ise 5 adet “uyuşturucu madde Kullanmak”, 1 adet “kasten yaralama”, 1 adet “evden hırsızlık” suçlarından kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Emrah Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, Abdullah U. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beykoz’da ise 12 Ocak tarihinde hakkında uyuşturucu madde ticareti konusunda işlem yapılan Tarık Y. adlı şahıs, uyuşturucuyu Özcan Ş. adlı şahıstan aldığını belirtti. 13 Ocak tarihinde Özcan Ş’nin Beykoz Soğuksu Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada, 13.000 TL ve 400 Euro para, 1.18 gram kenevir, 19 parça toplam 50.38 gram gelen satışa hazır Skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek ele geçirildi, Özcan Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın yapılan sorgulamasında,6 adet kasten yaralama, 6 adet uyuşturucu madde kullanmak, 6 adet 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 adet uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1 adet tehdit-genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek, 1 adet kumar oynamaya yer ve imkân sağlama, 1 adet trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 1 adet 2918 sayılı karayolları trafik kanununa muhalefet, 1 adet mala zarar verme suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Tarık Y. ve Özcan Ş. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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