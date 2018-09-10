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Ataşehir'de 100 çocuk için sünnet şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:01 | Son Güncelleme

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı'nca gerçekleştirilen etkinlikte, Alişan konser verdi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı'nca, sünnet ettirilen 100 çocuk için şölen düzenlendi.

AK Parti Ataşehir İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, teşkilatın çalışması doğrultusunda, ilçenin 17 mahallesinde tespit edilen ve ailelerinin imkanı olmayan 100 çocuk sünnet edildi.

Sünnetin ardından ilçe halkının çocuklarıyla eğlenebileceği şölen organize ve programa halkın talebi doğrultusunda şarkıcı Alişan davet edildi.

Şölende, kendileri için kurulan oyun parkurunda doyasıya eğlenen çocuklar, yüz boyama etkinlikleri, palyaço gösterileri ve müzikal etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle başlayan ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programa katılım yoğun oldu.

- "Biz çok büyük bir milletiz"

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Ahmet Özcan, şölenin açılışında, sünnet ettirilen çocukların ailelerine ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Anadolu'daki medeniyetin bekçisi olduklarını, bu nedenle hiçbir gücün bu topraklara gözünü dikmemesi gerektiğini belirten Özcan, Ataşehir'deki çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Ataşehir için 10 yıllık bir kayıp söz konusu. Geriye dönüp baktığımızda, daha 2009'da verilmiş olan sözlerin dahi yerine getirilmemiş olduğunu görüyoruz. AK Parti'nin hizmet anlayışında, temelinde bu millete hizmet etmek vardır, bu millete hizmetkar olmak vardır. Ancak biz Ataşehir Belediyesi'ni AK Partili bir belediye yaptığımızda, buradan açık yüreklilikle ilan ediyoruz ki Yeniçamlıca'da hangi hizmet veriliyorsa Atatürk Mahallesi de aynı hizmeti alacak."

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da Türk milletinin arif ve feraset sahibi olduğuna dikkati çekerek, "Her şeyi çok iyi anlar, gözlemler, gereğini ona göre yapar. Bugün yaşadığımız süreçte, nasıl kenetlendiysek, nasıl birlik ve beraberlik içindeysek, bizim üzerimize gelenleri nasıl püskürttüysek, bu dayanışma ruhuyla bütün üstümüze gelenleri berhava edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi İrem Selay Atay ise organizasyona katkı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti, yerel seçimde Ataşehir'in de "AK belediyecilik"le buluşmasını temenni etti.

Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu da yakında yeni görev yerine gitmek üzere ayrılacağından Ataşehirlilerden helallik istedi.

Konuşmaların ardından Alişan konser alanında Ataşehirlilerle buluştu. Aleyna Bayır isimli öğrencinin kara kalem çalışmasını hediye ettiği Alişan, sünnet olan çocuklarla sahnede bir süre oynadı.

Etkinlik AK Parti İlçe Başkanı Özcan ve Alişan'ın, sünnet olan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesi ve hediye dağıtımıyla sona erdi.

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