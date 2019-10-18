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Ataşehir'de 12 Eylül darbecilerinin ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

Ataşehir'de 12 Eylül darbecilerinin ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan kararla, Ataşehir'de 12 Eylül darbesinde yer alan Kenan Evren, Sedat Celasun, Bülend Ulusu ile Nejat Tümer'in adını taşıyan cadde ve sokakların ismi değiştirildi.

Ataşehir Belediyesinin aldığı karar, komisyon raporunun ardından mecliste görüşüldü.

Alınan kararla İnönü Mahallesi'nde bulunan "Celasun Caddesi" ismi Yurtsever Caddesi, "Ulusu Caddesi" ismi 19 Mayıs Caddesi, "Evren Caddesi" ismi Millet Caddesi, "Kenan Caddesi" ise 23 Nisan Caddesi olarak değiştirildi.

Ayrıca yine Ataşehir'de bulunan "Tümer Sokağı"na Tabya Sokağı, "Kenanpaşa Sokağı"na ise Sancak Sokağı adı verildi.

Karar meclisten oy birliği ile geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir darbeci askerler

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