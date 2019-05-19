Ataşehir’de 19 Mayıs’ın 100. yıl coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 100. yıldönümü Ataşehir’de büyük coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda saat 09.30’da düzenlenen resmi tören ile başladı. Törene Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Ataşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyfi Güneysu, Ataşehir Belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürlerinin yanı sıra siyasi parti ilçe yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve Ataşehirli vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Atatürk Anıtı’na konulan çelenklerin ardından son buldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırlanan festival programı çeşitli etkinlerle Ataşehir Cumhuriyet Parkı’nda düzenlendi. 7’den 70’e her yaştan Ataşehirlinin katıldığı etkinlikler renkli ve eğlence dolu geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümünde, saat 19.19’u gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanı’nda 81 il ve 19 ülkeyle eş zamanlı olarak Atabarı oynandı. Festival kapsamında liseli ve üniversiteli öğrencilerin sahne performansları, Evrencan Gündüz Konseri, atölyeler, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri ve DJ Performansları gençlerin eğlenceli bir bayram geçirmelerini sağladı.

Evrencan Gündüz’e konser için teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Sevgili gençler, Mustafa Kemal Atatürk bugünkü bayramı sizlere armağan etti. Bayramınız kutlu olsun. Bugünlerimizi, bağımsızlığımızı ve ulus devletler arasında başımızın dik oluşunu, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz” dedi.

Gençler için hazırlanan atölyeler bölümünde Zumba, Tişört Boyama, Cep Telefonu Kapak Tasarım, Gençlik Hakları ve Pankart Boyama, Sokak Oyunları, Şişme Oyun Parkurları ve Rodeo, PS4 Oyun, Drone Zone, Beyin Kontrollü Alan, AR/VR Zone ve Uçak Simülasyon Alanı atölyeleri yapıldı.

Basketbolseverler için hazırlanan sürpriz de ise THY Euroleauge Final Four’da Anadolu Efes ve CSKA arasındaki final mücadelesi dev LED ekranlarda izlenecek.

