HABER

Ataşehir’de 19 Mayıs’ın 100. yıl coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:07 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 100.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 100. yıldönümü Ataşehir’de büyük coşkuyla kutlandı.
Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda saat 09.30’da düzenlenen resmi tören ile başladı. Törene Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Ataşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyfi Güneysu, Ataşehir Belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürlerinin yanı sıra siyasi parti ilçe yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve Ataşehirli vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Atatürk Anıtı’na konulan çelenklerin ardından son buldu.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırlanan festival programı çeşitli etkinlerle Ataşehir Cumhuriyet Parkı’nda düzenlendi. 7’den 70’e her yaştan Ataşehirlinin katıldığı etkinlikler renkli ve eğlence dolu geçti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümünde, saat 19.19’u gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanı’nda 81 il ve 19 ülkeyle eş zamanlı olarak Atabarı oynandı. Festival kapsamında liseli ve üniversiteli öğrencilerin sahne performansları, Evrencan Gündüz Konseri, atölyeler, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri ve DJ Performansları gençlerin eğlenceli bir bayram geçirmelerini sağladı.
Evrencan Gündüz’e konser için teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Sevgili gençler, Mustafa Kemal Atatürk bugünkü bayramı sizlere armağan etti. Bayramınız kutlu olsun. Bugünlerimizi, bağımsızlığımızı ve ulus devletler arasında başımızın dik oluşunu, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz” dedi.
Gençler için hazırlanan atölyeler bölümünde Zumba, Tişört Boyama, Cep Telefonu Kapak Tasarım, Gençlik Hakları ve Pankart Boyama, Sokak Oyunları, Şişme Oyun Parkurları ve Rodeo, PS4 Oyun, Drone Zone, Beyin Kontrollü Alan, AR/VR Zone ve Uçak Simülasyon Alanı atölyeleri yapıldı.
Basketbolseverler için hazırlanan sürpriz de ise THY Euroleauge Final Four’da Anadolu Efes ve CSKA arasındaki final mücadelesi dev LED ekranlarda izlenecek.

PARTNERHangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?Hangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?
Tarihi Taşköprü'de yüzlerce kişi Atabarı oynadıTarihi Taşköprü'de yüzlerce kişi Atabarı oynadı
İzmit'te 600 kişi aynı anda atabarı oynadıİzmit'te 600 kişi aynı anda atabarı oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.