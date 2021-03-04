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  4. Ataşehir’de 2 milyon TL değerinde 85 kök kenevir ele geçirildi

Ataşehir’de 2 milyon TL değerinde 85 kök kenevir ele geçirildi

04.03.2021 23:26 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de iki şahsın uyuşturucu serasına çevirdiği iki katlı eve polis tarafından operasyon düzenlendi.

Ataşehir’de iki şahsın uyuşturucu serasına çevirdiği iki katlı eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2 milyon TL değerinde kenevir ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.

Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine polis harekete geçti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde uyuşturucu imal ettikleri tespit edilen A.Ö. ile H.D. isimli iki şahıs kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu serasına çevrilen evde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 85 kök kenevir maddesi ele geçirildi. Evde ayrıca uyuşturucu imal etmek için vantilatör, saksı, elektrikli ısıtıcı gibi düzeneklerin kurulu olduğu tespit edildi. Öte yandan, şahısların ikametlerinin Avrupa Yakası’nda olduğu, Ataşehir’deki adresi uyuşturucu imal etmek için kullandıkları öğrenildi. Daha öncesinde de aynı suçtan sabıkası olduğu belirlenen şahıslar, polis merkezine götürüldü.

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