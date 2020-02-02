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  4. Ataşehir'de 2 yaşlı yolcunun halk otobüsündeki kavgası kamerada

Ataşehir'de 2 yaşlı yolcunun halk otobüsündeki kavgası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 14:12 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de  seyir halindeki bir halk otobüsünde biri kadın iki yaşlı yolcu arasında kavga çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de seyir halindeki bir halk otobüsünde biri kadın iki yaşlı yolcu arasında kavga çıktı. O anlar otobüste bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay geçen cuma günü Ataşehir Kayışdağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre seyir halinde ilerleyen bir otobüsün içindeki biri kadın 2 yaşlı yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki tarafın birbirine hakaret etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Birbirinin üzerlerine yürümeye çalışan yaşlı yolcuları otobüste bulunan diğer yolcular ayırdı. İki yaşlı yolcu otobüsten inerek uzaklaştı.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay anı otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, seyir halinde ilerleyen otobüste 2 yaşlı yolcunun tartışmaya başladığı, tartışmanın yolcuların birbirine hakaret etmeye başlamasıyla kavgaya dönüştüğü, yaşlı yolcuların birbirlerinin üzerlerine yürümeye çalıştığı ve otobüsteki diğer yolcuların iki yaşlı yolcuyu ayırmaya çalıştığı görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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