Ataşehir’de 23 Nisan coşkusu drone ile görüntülendi

Ataşehir’de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında sporcular zip line üzerinde açtıkları Türk bayrağı ve Atatürk posteri drone ile böyle görüntülendi.

Ataşehir Kaymakamlığı ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen 9. Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında 11 ülkeden yüzlerce çocuk Ataşehir’de buluştu. Ataşehir’de bir yeme -içme ve eğlence merkezinde şov havuzunun etrafında gösteriler gerçekleştiren çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile mekanı kırmızı beyaza bürüdüler.

Ataşehir’de 23 Nisan coşkusu drone ile havadan da görüntülendi. Kortej oluşturarak havuz etrafında Türk bayrakları ile yürüyen çocuklara, renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklara zipline ile havuz üzerinde açılan dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri eşlik etti.

Dünya çocuklarını ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyen Watergarden İstanbul Genel Müdürü Serhat Mermer, “Dünyanın birçok yerinden çocuklarımız misafirimiz. Hem Türk misafirlerimiz, hem yabancı misafirlerimiz için bugün çok eğlenceli bir gün. Onlar burada olduğu için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğine katılan çocuklar ise Musatfa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına olan sevgilerini dile getirdi.

Duru Özeser isimli çocuk, "Atatürk bize bu bayramı armağan ettiği için önce ona ve şehitlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bulgaristan’dan bizimle birilikte buraya kutlamaya geldiler. Onlar da çok mutlu oldular" dedi.

Berrak Kayra Mızrak ise "Bence çok güzel çok eğlenceli geçiyor. Dünya çocukları burada çok güzel arkadalar edindik" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Etkinliğine katılan bir diğer çocuk Serdar Serdaroğlu da "Çok mutluyu farklı milletlerde çocuklar geldiler. Burada hep birlikte aynı duyguları paylaştık. Atatürk olmasaydı bunların hiç birini yaşıyor olamazdık" ifadelerini kullandı.

