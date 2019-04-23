HABER

Ataşehir’de 23 Nisan coşkusu drone ile görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Ataşehir’de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında sporcular zip line üzerinde açtıkları Türk bayrağı ve Atatürk posteri drone ile böyle görüntülendi.Ataşehir Kaymakamlığı ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen 9.

Ataşehir’de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında sporcular zip line üzerinde açtıkları Türk bayrağı ve Atatürk posteri drone ile böyle görüntülendi.
Ataşehir Kaymakamlığı ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen 9. Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında 11 ülkeden yüzlerce çocuk Ataşehir’de buluştu. Ataşehir’de bir yeme -içme ve eğlence merkezinde şov havuzunun etrafında gösteriler gerçekleştiren çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile mekanı kırmızı beyaza bürüdüler.
Ataşehir’de 23 Nisan coşkusu drone ile havadan da görüntülendi. Kortej oluşturarak havuz etrafında Türk bayrakları ile yürüyen çocuklara, renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklara zipline ile havuz üzerinde açılan dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri eşlik etti.
Dünya çocuklarını ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyen Watergarden İstanbul Genel Müdürü Serhat Mermer, “Dünyanın birçok yerinden çocuklarımız misafirimiz. Hem Türk misafirlerimiz, hem yabancı misafirlerimiz için bugün çok eğlenceli bir gün. Onlar burada olduğu için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Etkinliğine katılan çocuklar ise Musatfa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına olan sevgilerini dile getirdi.
Duru Özeser isimli çocuk, "Atatürk bize bu bayramı armağan ettiği için önce ona ve şehitlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bulgaristan’dan bizimle birilikte buraya kutlamaya geldiler. Onlar da çok mutlu oldular" dedi.
Berrak Kayra Mızrak ise "Bence çok güzel çok eğlenceli geçiyor. Dünya çocukları burada çok güzel arkadalar edindik" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Etkinliğine katılan bir diğer çocuk Serdar Serdaroğlu da "Çok mutluyu farklı milletlerde çocuklar geldiler. Burada hep birlikte aynı duyguları paylaştık. Atatürk olmasaydı bunların hiç birini yaşıyor olamazdık" ifadelerini kullandı.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan BM Genel Sekreterine ’Dünya Kitap Günü’ çağrısıMilli Eğitim Bakanı Selçuk’tan BM Genel Sekreterine ’Dünya Kitap Günü’ çağrısı
23 Nisan'ı çalışarak geçirdiler23 Nisan'ı çalışarak geçirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.