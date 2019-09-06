HABER

ATAŞEHİR'DE 3 KATLI RESTORAN ALEV ALEV YANDI (Geniş haber)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 07:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR Barbaros Mahallesi'ndeki bir restoranda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR Barbaros Mahallesi'ndeki bir restoranda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonucu restoran kullanılmaz hale geldi.

Mimar Sinan Caddesi'ndeki 3 katlı bir restoranda saat 04.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde restoranı sararken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok ayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına hem karadan hem de merdiven yardımıyla havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahaleler sonrası kontrol altına alınabildi. Ekipler bir süre de olay yerinde yanan restoranda soğutma çalışması yaptı. Bu sırada sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın sonucu restoran kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de itfaiye ile birlikte yanan restoranda incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Üç katlı iş yeri alev alev böyle yandıÜç katlı iş yeri alev alev böyle yandı
Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı (1)Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.