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ATAŞEHİR'DE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN DOKTOR AĞIR YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 07:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - MURAT KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Ataşehir'de 8.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - MURAT KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı kadın ağır yaralandı.
Olay, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir site içerisinde 12 katlı binanın sekizinci katında oturan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen evin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayın ardından eşi ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri, Çeçen'i, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldıran Dilber Ayçiçek Çeçen'in durumu ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri sitenin içerisinde ve evinde bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili eşi ve site güvenlik görevlerin konuyla ilgili ifadeleri alınırken olayla geniş çaplı soruşturma sürüyor. Eşinin de doktor olduğu öğrenilen Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in bir devlet hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yaptığı öğrenildi. İddiaya göre Çeçen'in psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaç tedavisi aldığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sağlık ekipleri yere düşen kadına müdahalesi
-Ambulansla götürülmesi
-Polis ekiplerin çalışması
-Siteden detaylar
-Sitenin güvenlik görevlerinden detaylar
-Genel ve detaylar

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