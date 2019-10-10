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Ataşehir’de açık hava konserleri devam ediyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Ataşehir’de açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor.

Ataşehir’de açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Konser programında bu hafta Ozan Orhon, Ece Seçkin ve Onur Mete sahne alacak.
Ataşehir Watergarden İstanbul’da düzenlenen açık hava konserleri Ekim ayında da dolu dolu devam ediyor. Konser programı kapsamında 11 Ekim Cuma günü Ozan Orhon, 12 Ekim Cumartesi Ece Seçkin ve 13 Ekim Pazar günü Onur Mete sahne alacak. Sevilen sanatçılar, birbirinden özel parçalarını havuzlu sahnede seslendirecek.
Aralı ayına kadar devam edecek konserler tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak.

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