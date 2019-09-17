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Ataşehir’de açık hava konserlerinde 90’lar rüzgarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

Ataşehir’de açık hava konserleri 90’lar partisiyle devam ediyor.

Ataşehir’de açık hava konserlerinde 90’lar rüzgarı

Ataşehir’de açık hava konserleri 90’lar partisiyle devam ediyor. Bu hafta sevilen sanatçılar Deniz Arcak, Ali Üven, Zafer Peker ve Ufuk Yıldırım 90’lar konseptiyle Ataşehir’de sahne alacak.
Ataşehir’de Aralık ayına kadar devam edecek açık hava konserleri bu hafta ziyaretçileri 90’lı yıllara götürecek. Watergarden İstanbul’da havuzlu sahnede düzenlenen konserlerde 90’lı yılların unutulmaz şarkıları ziyaretçilerle buluşacak. Aralık ayına kadar devam edecek FLO açık hava konserleri 18 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’da Deniz Arcak, 20 Eylül Cuma günü saat 20.00’da Ali Güven sahne alacak. Eylül ayı konukları birbirinden özel parçalarını ziyaretçiler ile buluşturacak. Konser serisi önümüzdeki hafta da 25 Eylül Zafer Peker ve 27 Eylül Ufuk Yıldırım ile devam edecek.

Ataşehir’de açık hava konserlerinde 90’lar rüzgarı

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