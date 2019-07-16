Ataşehir’de akşamları sinema keyfi

İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında Ataşehirlilere, açık hava sinema gösterimi yapacak. 19 Temmuz Cuma akşamı başlayacak film gösterimleri 4 Ağustos Pazar günü son bulacak.

Ataşehir Belediyesi, son yılların en beğenilen filmlerini 9 farklı mahallede ücretsiz olarak Ataşehirlilerle buluşturacak. Parklarda kurulacak sinema platformlarında vatandaşları, aileleriyle birlikte eğlenceli saatler bekliyor.

Ataşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz Cuma akşamı Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı’nda Organize İşler Sazan Sarmalı filminin gösterimiyle başlayacak olan açık hava sinema keyfi; Fetih, Esatpaşa, İçerenköy, Atatürk, Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa, Kayışdağı ve Yeni Çamlıca mahallelerinde devam edecek. Filmler her akşam saat 20.30’da başlayacak.

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