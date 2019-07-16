HABER

Ataşehir’de akşamları sinema keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında Ataşehirlilere, açık hava sinema gösterimi yapacak.

Ataşehir’de akşamları sinema keyfi

İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında Ataşehirlilere, açık hava sinema gösterimi yapacak. 19 Temmuz Cuma akşamı başlayacak film gösterimleri 4 Ağustos Pazar günü son bulacak.

Ataşehir Belediyesi, son yılların en beğenilen filmlerini 9 farklı mahallede ücretsiz olarak Ataşehirlilerle buluşturacak. Parklarda kurulacak sinema platformlarında vatandaşları, aileleriyle birlikte eğlenceli saatler bekliyor.

Ataşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz Cuma akşamı Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı’nda Organize İşler Sazan Sarmalı filminin gösterimiyle başlayacak olan açık hava sinema keyfi; Fetih, Esatpaşa, İçerenköy, Atatürk, Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa, Kayışdağı ve Yeni Çamlıca mahallelerinde devam edecek. Filmler her akşam saat 20.30’da başlayacak.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir’de akşamları sinema keyfi

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Gurbetçiler, Kapıkule'de rekor kırdıGurbetçiler, Kapıkule'de rekor kırdı
Şuhut’ta binlerce gönül demokrasi nöbetinde tek yürek olduŞuhut’ta binlerce gönül demokrasi nöbetinde tek yürek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.