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Ataşehir’de anne-oğlun hırsızlık yaptığı anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 13:28 | Son Güncelleme

Ataşehir’de anne ile oğlu bir restorana ait 3 bin 500 lira değerindeki yemek tezgahını restoranın arka kısmından çaldılar.

Ataşehir’de anne ile oğlu bir restorana ait 3 bin 500 lira değerindeki yemek tezgahını restoranın arka kısmından çaldılar. Yakalanan şahısların farklı suçlardan sabıkaları olduğu öğrenildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Ataşehir’de geçtiğimiz günlerde İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın arka kısmında bulunan yemek tezgahını gözlerine kestiren anne Ayten E.(54) ile oğlu Ümit E.(29) tezgahı çalmak üzere harekete geçti. Şahıslar, taşıdıkları tezgahı minibüse yüklediler ardından oradan uzaklaştılar. Şahısları yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ümit E. isimli şahsı hırsızlıkta kullandığı araç ile yakaladı. Araçta bulunan yemek tezgahı muhafaza altına alındı.
Çalışmaların devamında Ümit E.’nin yanında bulunduğu tespit edilen annesi Ayten E. de yakalanarak gözaltına alındı.
Ümit E.’nin “hakaret” ve “çocuğun kaçırılması ve alıkonulması”, Ayten E. isimli şahsın ise “açıktan hırsızlık” suçundan kayıtları bulunduğu tespit edildi.
Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldılar.
Anne ile oğlunun yemek tezgahını çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslar yemek tezgahını çalıyorlar ve minibüsü bagajına yüklüyorlar.

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