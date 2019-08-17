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ATAŞEHİR'DE  ARAÇLAR MAHSUR KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

  Ataşehir’de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)
Ataşehir’de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı. Sürüclüer kendi imkanlarıyla araçtan inerken yol trafiğe kapandı. Bir seyyar satıcı tezgahının da sel suyunda mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşların yardımıyla seyyar satıcı tezgahı kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Mahsur kalan araçlardan görüntü
- Sürücülerin görüntüsü
- Mahsur kalan seyyar satıcı
- Yolun polis yatafındna kapanması
- Genel ve detay görüntüler

17.08.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190817136

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