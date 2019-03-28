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Ataşehir’de bahar, etkinliklerle kutlanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

ATAŞEHİRLİ sanatseverler nisan ayını Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı konser, tiyatro, sohbet ve söyleşilerle geçirecek.

Ataşehir’de bahar, etkinliklerle kutlanacak

İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİRLİ sanatseverler nisan ayını Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı konser, tiyatro, sohbet ve söyleşilerle geçirecek.

İlk etkinlik 2 Nisan Salı günü “Asl-ı Aşk” Masalkonser ile başlıyor. Asl-ı Aşk; dillerin, dinlerin, türlerin ötesinde hepimizin bir olduğunu anlatıyor. Aşk ve meşkin, kadın ve erkeğin, söz ve müziğin, suretle ruhun karşılaşma hikâyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi (MSKM) Sahnesi’nde saat 20.00’da müzikseverleri bekliyor.

10. Ataşehir Tiyatro Festivali’nin ardından Ataşehir’de tiyatro perdeleri hiç kapanmadan yeni oyunlarıyla Nisan ayında da tiyatroseverleri bekliyor olacak. Mehmet Esen, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun vazgeçilmezi olan “Meddah” sanatını, günümüz gerçek hikâyeleri ve taklitlerle harmanlayarak 7 Nisan Pazar günü saat 19.00’da MSKM’de anlatacak.

Türk tiyatrosunun büyük ustaları Deniz Gökçer, Burçin Oraloğlu ve Zeliha Berksoy, Selin Atasoy'un yazdığı, Zeliha Berksoy'un yönettiği bir aile komedisinde ilk defa bir araya geliyorlar. 8 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’da “Sanat Yemekte Yenir Mi” isimli oyun Ataşehir’de sahnelenecek. Namütenahi Tiyatro Ekibi tarafından “Öz” isimli oyun 14 Nisan Pazar günü MSKM’de seyircisiyle buluşacak. Harekete ve özgün akışa önem verilen oyunda, Anadolu’nun bilinmeyen yönleri sanatsal bir şekilde anlatılacak.

SEMİNERLER, SERGİLER, PANELLER VE SÖYLEŞİLER SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

Türk kültüründe çeyiz geleneğinin sembolü haline gelmiş dantel öğesi gibi malzemelerin yenilikçi yaklaşımla çağdaş ve deneysel tekstil sanatı çalışmalarına dönüştürülmesini konu alan “Sandık Lekesi” sergisi 11-21 Nisan tarihleri arasında Galeri Mustafa Saffet Kültür Merkezi (MSKM)’de sanatseverleri bekliyor. Sergi, 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00’da açılacak. Reform tarihindeki benzersiz yeriyle, teolojiden felsefe ve politikaya birçok açıdan Avrupa'nın yeniden şekillenmesinde rol oynayan Martin Luther, “Luther ve Reform Kültürü” panelinde 13 Nisan Cumartesi günü MSKM’de konuşulacak.

Gazeteci yazar Özlem Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için kaleme aldığı “İlham Veren Cumhuriyet Kahramanları: Öncü Kadınlar ve Öncü Erkekler” kitabını 20 Nisan Cumartesi günü Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi’nde anlatacak. Bu yıl Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin 100. Yılı. Yakın tarihimizin en önemli süreçlerinden biri olan bugün, birbirinden kıymetli tarihçilerle 21 Nisan Pazar günü Neşet Ertaş Kültürevi’nde konuşulacak. Sinema yazarı Kerem Akça ve Oyuncu-Yönetmen Onur Saylak ile yedinci sanat akımı olan sinema üzerine keyifli bir söyleşi 27 Nisan Cumartesi Neşet Ertaş Kültürevi’nde gerçekleşecek.

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER

Çocuklar için Düştepe Oyun Müzesi’nde 6 Nisan Cumartesi düzenlenecek Emel Niğdeli İle “Maske Boyama Atölyesi” 40’ar kişilik iki seans halinde yapılacak. Simge Beşiz ile “Masal Yolculuğu” atölyesi 7 Nisan Pazar günü MSKM’de, 14 Nisan Pazar günü Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi’nde, 21 Nisan Pazar günü Düştepe Oyun Müzesi’nde, 28 Nisan Pazar günü Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Yine Simge Beşiz tarafından “Yaratıcı Okuma” atölyesi; 7 Nisan Pazar MSKM, 14 Nisan Pazar Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, 21 Nisan Pazar Düştepe Oyun Müzesi, 28 Nisan Pazar Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi’nde saat 13.00’da 7-8 yaş aralığı çocuklar için, saat16.00’da ise 9-11 yaş aralığındaki çocuklar için atölyeler düzenlenecek.

Gökçem Yazıcı ile “Ahşap Heykel Yapımı Atölyesi” 13 Nisan Cumartesi günü, Eda Çabuk Erdaloğlu ile “Ebeveynle Drama Atölyesi” 20 Nisan Cumartesi günü, Mehmet Erbil ile “Bir Bavul Masal” 27 Nisan Cumartesi günü Düştepe Oyun Müzesi’nde çocukları bekliyor.

ÇOCUKLARIN TİYATRO KEYFİ SÜRÜYOR

Çocuk tiyatroları kapsamında Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçetepe Sahnesi'nde Hospitadent Çocuk Tiyatrosu tarafından 14 Nisan Pazar günü “Süper Hospi Mikroplara Karşı”, Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından 20 Nisan Cumartesi günü “Kaba Korsan Ve Hazine Adası”, İstanbul Kumpanyası

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