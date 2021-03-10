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Ataşehir’de başlayan hırsızlık, Sarıyer’de son buldu

10.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de H.G.

Ataşehir’de H.G. isimli bir şahsa 12 bin 150 lira parayı tırnakçılık yöntemiyle çalarak kayıplara karışan yabancı uyruklu 3 şüpheli polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası Sarıyer’de yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. isimli şahsa ait olan 12 bin 150 lira para, İran uyruklu üç şahıs tarafından tırnakçılık yöntemiyle çalındı. Parası çalınan H.G. durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan ve İran uyruklu oldukları belirlenen Akhtarhosseın R., Hossıen T. ve Mostafa A. isimli şüpheli şahıslar Sarıyer ilçesinde yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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