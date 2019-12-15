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Ataşehir'de bir iş yerinde tartıştığı kişileri yaralayan şüpheli kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 19:11 | Son Güncelleme

Ataşehir'de bir iş yerinde tartıştığı kişileri yaralayan şüpheli kaçtı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir iş yerine giden şüpheli, tartıştığı 2 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, silahla Tekel bayisine giden Özgür E. siparişinin evine gönderilmediğini iddia ederek iş yeri sahibi Nuri Karagül ve bu sırada alışveriş için gelen işitme engelli Gökhan Özer'le tartışmaya başladı.

Şüpheli, tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Özer'i sağ bacağından silahla, iş yeri sahibi Nuri Karagül'ü de başına attığı kutuyla yaraladı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çeşitli suçlardan emniyette kaydı olan Özgür E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir silahya yaralama

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