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Ataşehir'de bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde bir otomobil durakta yolcu alan halk otobüsüne çarpmış, kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetmişti. Kaza anına ait otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ataşehir'de bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi meydana geldi.

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İddiaya göre Fahrettin Yürür'ün kullandığı otomobil, durakta yolcu alan Doğuş Kuzu'nun kullandığı Kadıköy-Kayışdağı arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsüne çarptı. Otomobil içinde sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kazaya ilişkin özel halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün yolcu almak için durağa geldiği, otomobilin çarpmasıyla otobüsteki yolcuların ve şoförün kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

DHA

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