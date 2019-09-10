HABER

Ataşehir’de bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Ataşehir’de çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bisikletli şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı.

Ataşehir’de bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

Ataşehir’de çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bisikletli şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı. Üzerinden tornavida, yan keski pense ve iskarpela bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın apartmandan bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda, Yeni Çamlıca Mahallesi Leventoğlu Sokak üzerinde bisiklet ile yürüyen Okan B.(23) bekçiler tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şahıs kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Şahıs kovalamaca sonunda yakalanırken, olay yerine gelen Abdurrahman T.(43) isimli şahıs bisikletin kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine bekçiler tarafından Okan B.’ye yapılan üst aramasında hırsızlık amaçlı olarak kullanıldığı düşünülen 1 adet tornavida, 1 adet iskarpela, 1 adet yan keski pense ve bisiklet üzerinde kesilmiş halde olan bisiklet kilidi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şahsın apartmandan bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs apartmana giriyor ardından çaldığı bisikletle apartmandan çıkıyor.

Ataşehir’de bisiklet hırsızı bekçiler tarafından yakalandı

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldıKaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı
HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (4)HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.