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Ataşehir’de buzdolabına saklanmış halde uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Ataşehir’de polis ekipleri, bir adreste yatıkları aramalarda buzdolabına saklanmış halde yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirdi.Ataşehir’de uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan bir şahsın ifadesinde, Fındıklı Mahallesi’nde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğunu belirtmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ataşehir’de buzdolabına saklanmış halde uyuşturucu ele geçirildi

Ataşehir’de polis ekipleri, bir adreste yatıkları aramalarda buzdolabına saklanmış halde yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirdi.
Ataşehir’de uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan bir şahsın ifadesinde, Fındıklı Mahallesi’nde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğunu belirtmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis tarafından adreste yapılan aramalarda buzdolabına saklanmış halde 850 gram kokain, 22 bin 50 adet ekstasy hap, 1 adet sahte kimlik belgesi, 1 adet sahte sürücü belgesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirildi.
Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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