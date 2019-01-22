HABER

- ATAŞEHİR'DE CADDE ORTASINDA ÇATIŞMA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:25 | Son Güncelleme

  - Önce kavga ettiler, sonra çatıştılar Haber: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA  Ataşehir'de cadde ortasında yaşanan çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Ataşehir Alanaldı Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanmıştı.

- Önce kavga ettiler, sonra çatıştılar

Haber: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA
Ataşehir'de cadde ortasında yaşanan çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Ataşehir Alanaldı Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanmıştı. Dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 bin lira alacağı bulunan Onur U.'nun beyaz bir araçla taksi durağına geldiği görülüyor. Onur U. aracından iner inmez durakta bulunan 3 kişi ile kavga ediyor. Daha sonra Ufuk P. adlı taksi sürücüsü yere düşüyor.
Onur U. ise elindeki silahla etrafındakilerin üzerine yürüdükten sonra tekrar kendi aracına yöneliyor. Coşkun Ç. adlı taksi sürücüsü de elindeki silahla Onur U.'nun bindiği araca ateş ediyor. Bunun üzerine Onur U. tekrar aracından çıkıp Coşkun Ç.'ye ateş ediliyor. Onur U. çatışma sırasında aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Cadde ortasında dehşet anlarının yaşandığı çatışmada Onur U., Coşkun Ç. ve Ufuk P. çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis olaya karışan kişileri gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü
------------
-Beyaz araçtan inen Onur U.
-Onur U.'nun taksi durağındakilerle kavga etmesi
-Yol üzerinde yaşanan kavga
-Ufuk P.'nin yere düşmesi
-Onur U.'nun etrafındakilere silahla ateş etmesi
-Coşkun Ç.'nin Onur U.'ya ateş etmesi
-Coşkun Ç.'nin beyaz araca ateş etmesi
-Onur U.'nun araçtan inip Coşkun Ç.'ye ateş etmesi
-Aracın olay yerinden ayrılması
-Olay günü çekilen görüntüler

PARTNER'Bırakın bizi, evimize gidelim''Bırakın bizi, evimize gidelim'
Silifke'de badem ağaçları çiçek açtıSilifke'de badem ağaçları çiçek açtı
Üniversitelilerden 'La Casa De Papel' jimnastik gösterisiÜniversitelilerden 'La Casa De Papel' jimnastik gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

Sultanbeyli'de dehşete düşüren görüntü!

Sultanbeyli'de dehşete düşüren görüntü!

Kiloları yüzünden kaldırımda yürümesi bile yasaktı! Şimdi bambaşka biri oldu

Kaldırımda yürümesi bile yasaktı! Şimdi bambaşka biri oldu

Bakan Süleyman Soylu 'telefonunuza indirin' demişti! UYUMA uygulamasına yoğun ilgi

UYUMA uygulamasına yoğun ilgi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Erciyes doldu taştı! 2 günde 110 bin kişi ağırlandı

Erciyes doldu taştı! 2 günde 110 bin kişi ağırlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.