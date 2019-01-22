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Ataşehir'de cadde ortasında çatışma kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de cadde ortasında yaşanan çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Ataşehir Alanaldı Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanmıştı.

Ataşehir'de cadde ortasında çatışma kamerada

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de cadde ortasında yaşanan çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Ataşehir Alanaldı Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanmıştı. Dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 bin lira alacağı bulunan Onur U.'nun beyaz bir araçla taksi durağına geldiği görülüyor. Onur U. aracından iner inmez durakta bulunan 3 kişi ile kavga ediyor. Daha sonra Ufuk P. adlı taksi sürücüsü yere düşüyor.
Onur U. ise elindeki silahla etrafındakilerin üzerine yürüdükten sonra tekrar kendi aracına yöneliyor. Coşkun Ç. adlı taksi sürücüsü de elindeki silahla Onur U.'nun bindiği araca ateş ediyor. Bunun üzerine Onur U. tekrar aracından çıkıp Coşkun Ç.'ye ateş ediliyor. Onur U. çatışma sırasında aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Cadde ortasında dehşet anlarının yaşandığı çatışmada Onur U., Coşkun Ç. ve Ufuk P. çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis olaya karışan kişileri gözaltına aldı.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de cadde ortasında çatışma kameradaAtaşehir'de cadde ortasında çatışma kameradaAtaşehir'de cadde ortasında çatışma kameradaAtaşehir'de cadde ortasında çatışma kamerada

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