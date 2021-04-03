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  4. Ataşehir’de çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü

Ataşehir’de çatıları saran alevler, mahalleliyi sokağa döktü

03.04.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın yan eve de sıçradı.

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Ataşehir’de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın yan eve de sıçradı. Sokağa dökülen mahalleli hortumlarla alevlere müdahale ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler havadan görüntülendi.
Yangın, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Sarı Çiçek Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evin çatı katında saat 18.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yan evin çatısına sıçrayınca alevler büyüdü. Yoğun duman ve alevleri fark eden ve polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlerin sardığı çatılara müdahale etti.
Öte yandan çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yaşanan o anlar havadan görüntülendi.

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