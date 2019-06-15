HABER

Ataşehir'de cezaevi firarisi elindeki bıçakla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 10:17 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de 20 ayrı suçtan aranması olan ve kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de 20 ayrı suçtan aranması olan ve kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Ataşehir, Mimar Sinan Mahallesi'nde 13 Haziran'da elinde bıçakla çevredekileri rahatsız eden bir kişi polise ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, Haydar K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Haydar K.'nın yapılan detaylı sorgulamasında 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Yaralama' ve 'Cezaevinden firar etmek' suçlarının da aralarında bulunduğu toplam 20 farklı suçtan aranmasının olduğu ve 38 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haydar K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapıldı15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 3 bin 521 kişi hakkında işlem yapıldı
52 yıl önce yapılan hasır çanta göreni kendine hayran bırakıyor52 yıl önce yapılan hasır çanta göreni kendine hayran bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.