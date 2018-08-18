Ataşehir'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, Türkmenistanlı Abildek Tanar Bergenova'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, eşi A.B'nin yatılı bakıcılık yapması nedeniyle evin kirasını paylaşmak için erkek arkadaşlarıyla kalan Türkmenistanlı Abildek Tanar Bergenova ile ev arkadaşları arasında iddiaya göre, eşinin eve gelmesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özbekistanlı Firdavs Sadolev, Bergenova'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bergenova, yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özbekistanlı Sadolev'in Ataşehir'de bir otoparkta saklandığını tespit etti.
Otoparka düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Abildek cüsseli biriydi. Kavgada beni dövüyordu, kendimi savunmak için bıçağı salladım. Sonra da korkup kaçtım." dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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