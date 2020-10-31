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Ataşehir’de çöp konteynerı bomba gibi patladı, polis alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 22:07 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir’de meydana gelen çöp konteynerı patlaması polisi alarma geçirdi.

Ataşehir’de çöp konteynerı bomba gibi patladı, polis alarma geçti

İstanbul Ataşehir’de meydana gelen çöp konteynerı patlaması polisi alarma geçirdi. Patlamada çöp kutusu paramparça olurken polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Ekipler, bomba atıldı iddiası üzerinde dururken patlama çevrede korku dolu anların yaşanmasına nenden oldu.

Olay, Ataşehir ilçesi Fetih Mahallesi, Eski Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen patlamada çöp konteynerı paramparça olurken çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çöp kutusuna bomba atıldığı iddiası üzerinde dururken geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken olayın görgü tanıklarından Mustafa Seyrek, yaptığı açıklamada, "Arkam dönük eve gidiyordum, olay yerinden yüz metre ilerdeydim. Çok büyük basınçlı bir patlama geldi, kendimi o panikle yere attım. Ben korkudan biraz ileride bekledim, kalabalık vardı sonra polisler geldi şeritlere aldılar burayı. Yaralı yoktu, çöp konteynerı ve atık cam şişesi kutusu paramparça oldu." dedi. Büyük korkuya neden olan patlama esnasında görevli olduğu apartmanın kazan dairesinde çalıştığını belirten Duran Kalaycıoğlu ise, "Biz sadece sesi duyduk, ben kazan dairesinin kapısını açtım patlama oldu. Kesin kazan patladı, dedim. Ben dümdüz yere yattım." ifadesini kullandı. Cadde üzerinde esnaf olan Salih Koç, yaşanan olayı, "Ben dükkandaydım, ses duydum. Ben dedim kesin büyük bir şey patladı, dedim. Çıktım bir baktım orada doğalgaz kutusu var, sanırsam o patladı, dedim. İlk başta çekindik gidemedik, sonra gittim baktım ki; çöp konteynerı paramparça olmuş. Orada bir otomobil büyük hasar görmüş, bir araç daha varmış da arkadaşlar söylüyor panikle basmış gitmiş. Orada şişe cam kutusu da vardı, iyi ki geçen birisi yoktu, olsa yaralanırdı." ifadesini kullanarak anlattı.

İstanbul Valiliğinden patlama açıklaması
İstanbul Valiliğinden Ataşehir ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 20.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Fetih Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu caddesindeki bir çöp konteynırında mahiyeti henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde konteynır yanında bulunan bir araçta çok küçük çapta maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemi alınarak incelemelere başlanmıştır. Ataşehir ilçemize geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ataşehir’de çöp konteynerı bomba gibi patladı, polis alarma geçti

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