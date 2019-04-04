HABER

ATAŞEHİR'DE DETERJAN FABRİKASINDA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 21:11 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA Ataşehir'de, bir deterjan fabrikasında elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA
Ataşehir'de, bir deterjan fabrikasında elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G49 sokak üzerinde bulunan bir deterjan fabrikasında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yoğun dumanla kaplanan fabrikada ekipler, uzun süre duman tahliyesi yaptı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, yoğun duman yüzünden zaman zaman zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri kimyasal maddelere karşı bölgede ölçümler yaptı. Yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
--- --- --- --- --- --- --- ---
-Olay yerindeki itfaiye araçları
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Yanan fabrika
-Çalışan ekiplerin maske takması
-Genel ve detay

Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor
Kırklareli’de oylar yeniden sayılacakKırklareli’de oylar yeniden sayılacak
Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde depremSon dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Önce askeri kaynaklar sonra Pentagon açıkladı

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.