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Ataşehir'de eski basketbolcuya taciz iddiası; şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:48 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de otomobilinin içerisinde yolda yaya geçen eski basketbolcu D.Ç.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de otomobilinin içerisinde yolda yaya geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı mahkemede "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklandı. C.A.'nın, iki hafta önce de Ümraniye'de A.Ş. isimli bir kadına da yönelik cinsel taciz suçunu işlediği, her iki suçtan da ifadesinin alındığı öğrenildi.
Ataşehir'de otomobilin içerisinden adres sorma bahanesiyle eski basketbolcu D.Ç.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. 8 Aralık 2019 tarihinde Ataşehir'de gideceği yolu kaybettiği için D.Ç.'ye gideceği yeri sorduğunu söylediği öğrenilen C.A.,nın, "Ondan önce lavaboya gitmiştim. Telefonum çalışmıyordu. Yolu öğrenmek adına bir bayana sordum. Bana yaklaştı, adresi tarif ediyordu. O esnada fermuarım açık olduğunu fark ettim. Utancımdan hemen ilerledim. Korktum da. Bayan şahsın kameraya çektiğini fark ettim. Bana küfür eder, rezil olurum diye korkumdan hemen uzaklaştım. Şahıs teşhis etmiş ama ben değilim. Ben evliyim. Böyle bir olayı yapmam mümkün değil. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLANDI
Emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen C.A., savcılık sorgusunun ardından, "Cinsel taciz" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
C.A.', İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, C.A.'nın, "Cinsel taciz" suçundan sevk edildiğini, suçun, "Teşhir suretiyle cinsel taciz" kapsamına girdiğini, bu suç için istenen cezanın üst sınırını gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.
Öte yandan iki hafta önce de şüphelinin, Ümraniye'de A.Ş. isimli bir kadına da yönelik cinsel taciz iddiasıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. C.A.'nın emniyet ifadesinde, 26 Kasım tarihinde A.Ş.'ye yönelik cinsel taciz suçunu kabul etmediğini söylediği öğrenildi. C.A'nın., müşteki A.Ş.'nin kendisini tanıyıp teşhis ettiğini ancak kendisinin A.Ş.'yi tanımadığını söylediği belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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