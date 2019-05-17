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Ataşehir’de Euroleague Final Four'da Türk derbisi heyecanı yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:38 | Son Güncelleme

THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

İSTANBUL, (DHA) -THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Ataşehirliler de açık havaya kurulan dev ekranda izleyerek bu heyecana ortak oldu.

THY Euroleague Final Four'da Türk derbisi heyecanı yaşanıyor. Derbide Fenerbahçe ile Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Ataşehir Belediyesi Cumhuriyet Parkı’na kurdukları dev ekranla Ataşehirli vatandaşların bu heyecana ortak olmasını sağladı. Sarı Lacivertli taraftarların çoğunlukla olduğu alanda vatandaşlar tezahüratlarla tuttukları takımın oyuncularına destek verdi.

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