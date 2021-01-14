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  4. Ataşehir’de evi yakılan genç kadının komşuları o dehşet anları anlattı

Ataşehir’de evi yakılan genç kadının komşuları o dehşet anları anlattı

14.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de eski sevgilisi tarafından elleri bantlandıktan sonra evi ateşe verilen Alev Ş.’nin evinde meydana gelen hasar görüntülendi.

Ataşehir’de eski sevgilisi tarafından elleri bantlandıktan sonra evi ateşe verilen Alev Ş.’nin evinde meydana gelen hasar görüntülendi. Öte yandan genç kadının komşularını yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ataşehir’de dün bir sitenin 13. katında çıkan yangında eski sevgilisi olan E.Y tarafından elleri koli bandı ile bağlandıktan sonra ateşe verilen evde bulunan Alev Ş. yaralı olarak kurtarılmıştı. Yaşanan olay sonrası Zanlı E.Y gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın ise İlhan Varak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alev Ş.’nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen E.Y.’nin evde çıkarttığı yangın sonrası evin son hali görüntülenirken, talihsiz kadının komşuları ise olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Genç kadının komşularından Ayşe Soysal, ”15 gün önce bu adam kızı bu dövmüş. Elleri ayakları kan içindeydi. Yöneticiye beraber kızı adamın elinden kurtardık. Adamı eve kilitledik. Ben kızla uğraşırken, bizim polisi aradığımızı duyunca adam kaçmış. Bir hafta sonra da kapı ardına kadar açıktı. Ben yine bir şey oldu zannettim, yönetici aradım yöneticiyi çağırdım. Onunla beraber içeri girdik. Kapı zaten zorlanmıştı o gün. Daha sonra biz kızı arayınca sevgilisi kız benimle sorun yok dedi. Dünde yangını duyduk. Yönetici kapıyı kırmış. Kızı elleri ve ayakları bağlı şekilde bulmuş" diye konuştu.
Talihsiz kadının karşı komşusu Hatice Yaprak, " Alev, erkek arkadaşım beni sürekli dövüyor diye zaten söylüyordu. Dün de yangın meydana geldi. Kız, daha öncede şikâyetçi olmuştu. Adam için 6 ay uzaklaştırma aldırmıştı. Bir süre sonra da barıştıklarını söyledi." dedi.
Bina sakinlerinden Sedat Polat ise, " Son 15 gündür devamlı kavgaları oluyordu. Eşi mi eski sevgilisi mi onu da bilmiyoruz. Yolda görsek tanımayız" dedi.

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