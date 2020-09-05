Ataşehir’de faciadan dönüldü

Ataşehir’de akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın paniğe neden olurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Ataşehir’de Kayışdağ mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna yakıt almaya gelen ve plakası belirlemeyen bir midibüste henüz belirlenemeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk olarak akaryakıt istasyonunda çalışan işçiler ve vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi. Polis ekipleri, yangının yakıt tanklarına sıçramaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken akaryakıt istasyonunda büyük panik yaşandı.

