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Ataşehir’de feci kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 04:05 | Son Güncelleme

Ataşehir’de hafif ticari araç, otomobille çarpıştı.

Ataşehir’de hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp ters dönen otomobil yolda park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada hafif ticari araç ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ataşehir’de Ferhatpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Ö. idaresindeki 09 ADK 371 plakalı hafif ticari araç aşırı hızlı bir şekilde seyir halindeyken 6. sokaktan caddeye çıkan Ahmet Ş. yönetimindeki 66 ED 880 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, park halindeki İETT otobüsüne çarptıktan sonra ters dönerken ticari araç ise kaldırıma çarparak durabildi. Takla atan otomobilde sürücü Ahmet Ş. sıkışırken hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücülerin yardımına koştu. Hafif ticari araçta bulunan 1 kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobildeki yaralı sürücü ise olayyerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobilde bulunan yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
"Her şey bir anda oldu. Anlayamadık"
Kazaya karaşan hafif ticari araçta bulunan Ebu Bekir Kaya, “Biz cadde de ilerlerken otomobil birden önümüze çıktı, ne olduğunu anlayamadık. Otomobil takla attı. Araç içerisinde 1 kişi vardı, hemen polisi, itfaiyeyi aradım. Ekipler kısa sürede kazaya müdahale ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. İnşallah herhangi bir şeyi yoktur” diye konuştu.
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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