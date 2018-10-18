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Ataşehir'de feci kaza kamerada (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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