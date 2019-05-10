Ataşehir’de festival alanındaki Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

Ataşehir’de festival alanındaki Ramazan etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok ürününün stantlarda sergilendiği etkinlik alanı , Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak.

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’daki festival alanında gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Birçok standın yer aldığı alanda İSMEK kursiyerlerinin hazırladıkları el sanatları, hediyelik eşyalar, ebru sanatı ve filografi sanatı ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Hem yaşlılara hem de gençlere itap eden çadırda aynı zamanda etkinlik stantları da yer alıyor.

Yazmacılık alanında uzman Sema Köseoğlu ‘’İsmek bu yola çıkarken bizim gibi bu konuya gönül vermiş, geleneksel, sanatsal yazmacılık üzerine gönül vermiş kişilerle yola çıkıp bizleri eğitip bu konuda üretim grubu olarak böyle bir aşama kaydetti. Bunun sonrasında hem geleneksel yazmacılığı yaşatmak hem de geleneksel yazmacılıkla bunu birleştirip gelecekteki nesillere aktarmak için bu şekilde devam ediyor. Böyle zaman zaman festivallerimiz oluyor. Ramazan dolayısıyla yazlık yerlerde ya da yaz aşamasında, bahar aşamasında lale festivalimiz oluyor. O dönemlerde bu şekilde stantlarımız oluyor. Stantlarımıza katılıyoruz’’ dedi.

Filografi sanatı hakkında konuşan stant görevlisi ise, “Standımızda filografi el sanatları olarak çiğ ve ten sanatı olarak geçiyor. Ahşap zemin üzerine kumaş ya da boyama olarak zemini hazırlıyoruz. Boyama tekniklerimiz var. Kumaş kaplama, ahşap, deri birçok çeşitler yapabiliyoruz. O modeli yerleştiriyoruz daha sonra onun üzerine tabi bunlar çizilmiş oluyor. Şuan burada mevcutta değil. Çizilen modellerin üzerinden çiviler çakılıyor. Çiviler çakıldıktan sonra ise bakır tellerimiz ile örme teknikleri yapıyoruz. Farklı örgü tekniklerimiz var. Bunlar modellerine göre, işlerine göre değişik değişik adlandırdığımız teknikler. Bu şekilde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Watergarden İstanbul Kurumsal İletişim Pazarlama Direktörü Zeynep Tezerdi ise “Biz çok güzel aile gelenekleri ile, geleneksel bir takım eğlenceler ile el sanatları ile büyüdük. Şimdi yeni nesiller de aynı ruhu yaşayabilsinler. Ramazanın bizlere yaşattığı o güzel gelenekleri, görenekleri, adetleri, gösterileri ile, el sanatları ile görebilsinler ve deneyimleyip yaşayabilsinler istedik. Ailecek hoş vakit geçirebilecekleri bir alan yaramak istedik çocuklarımız için ve büyüklerimiz için tabi. Büyüklerimizde o nostaljik havayı yaşasınlar. Bu bir ay boyunca Ramazanda burada güzel anlara hep birlikte ailecek şahit olsunlar istedik. Umarız çok güzel vakit geçirecekler. Ramazanı keyifle birlikte geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ataşehir’deki Watergarden’da Ramazan etkinlikleri, Ramazan ayı boyunca kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.

