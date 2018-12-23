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ATAŞEHİR'DE GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 06:41 | Son Güncelleme

Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, (DHA)
Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay saat 03.30 civarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünde eğlenen bir grup taşkınlık çıkardıkları gerekçesiye güvenlik görevlileri tarafından kulüpten dışarı çıkartıldı. Bu esnada kısa süreli bir tartışma yaşandı. Taşkınlık çıkardıkları için gece kulübünden çıkartılan kişiler buradan ayrıldıktan yaklaşık yarım saat sonra geri geldiler. Yanlarında getirdikleri silahlarla rastgele etrafa ateş eden saldırganlar daha sonra kaçarak kayıplara karıştı.
Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri etraftaki deliller titizlikle topladı. Saldırıdan sonra kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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