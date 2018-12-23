HABER

Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.

Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı (2)

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay saat 03.30 civarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünde eğlenen bir grup taşkınlık çıkardıkları gerekçesiye güvenlik görevlileri tarafından kulüpten dışarı çıkartıldı. Bu esnada kısa süreli bir tartışma yaşandı. Taşkınlık çıkardıkları için gece kulübünden çıkartılan kişiler buradan ayrıldıktan yaklaşık yarım saat sonra geri geldiler. Yanlarında getirdikleri silahlarla rastgele etrafa ateş eden saldırganlar daha sonra kaçarak kayıplara karıştı.
Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri etraftaki deliller titizlikle topladı. Saldırıdan sonra kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

(FOTOĞRAFLI)

Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı (2)Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı (2)Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı (2)

Bodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke olduBodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke oldu
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı
'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Günlük burç yorumları: 23 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.