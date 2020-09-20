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  4. Ataşehir’de hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı

Ataşehir’de hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Ataşehir’de mıcır yüklü hafriyat kamyonu viraja girerken kontrolden çıkarak yan yattı.

Ataşehir’de mıcır yüklü hafriyat kamyonu viraja girerken kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
Olay, Turgut Özal Bulvarı’nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Viraja giren 34 KB 2489 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon yan yattıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Araç içerisinden çıkarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yola dökülen mıcır iş makinesi yardımı ile kaldırıldı.
Ertan Eke adlı vatandaş, "Biz geldiğimizde kamyon yan yatmıştı. Büyük ihtimalle viraja hızlı girdiği için çamurlu malzeme ağır gelince yıkıldı. Şoför kendi çıktı. Hastaneye götürüldü" dedi.

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