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  4. Ataşehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de  bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta saat 15.20'de Örnek Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Binadan çıkıp kaçmaya çalışan şüpheli 2 kadın, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler Güllü B. (20) ve Emine K'nin (20) kovalamaca sırasında yere attıkları altın bileklik ve kapıyı açtıkları plastik parça da ele geçirildi. Gözaltına alınan Güllü B'nin hırsızlıktan 10, Emine K'nin de aynı suçtan 5 kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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