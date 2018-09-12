Ataşehir'de içi boş el bombası bulundu

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de poşet içerisinde patlayıcı özelliğini kaybetmiş 2 adet el bombası bulundu.
Alınan bilgiye göre, Esatpaşa Mahallesi Bingöl Sokak üzerinde bir binanın bahçesinde poşet içerisinde 2 adet el bombası gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanları ve özel harekat ekipleri de geldi.
Polis cisimlerin, patlayıcı niteliğini kaybetmiş içi boş sadece gövdeleri olan el bombası olduğunu tespit etti.
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili araştırma sürüyor.
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtımı başladı! İşte Apple'ın yeni İphone'u
Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı
Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti
ABD'den yeni hamle! Bu çağrıyı yaptılar
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!
Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Sivas'ta korkutan görüntü!
Bugün yaşadıkları hayatı kendileri bile tahmin edemedi! İşte Yeşilçam yıldızlarının yüreklere dokunan hikayesi
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum