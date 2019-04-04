Ataşehir'de imalathanede yangın

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de temizlik ürünleri imalathanesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak'taki temizlik ürünleri imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, imalathaneye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, imalathanede hasar meydana geldi.

Sağlık ekiplerinin de tedbir amaçlı bekletildiği olayda, itfaiyecilerin kimyasallardan etkilenmemek için gaz maskesi taktıkları görüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

