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Ataşehir'de iş merkezinde yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de 4 katlı bir iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Ataşehir'de iş merkezinde yangın paniği

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de 4 katlı bir iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Duman nedeniyle çalışanlar kendilerini dışarı atarken, ,itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında İçerenköy mahallesi Firuze Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir iş merkezinin elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Panodan çıkan dumanlar iş merkezine dolunca kısa süreli bir panik yaşandı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, duman tahliye çalışması yapıldı. İş merkezinde dumandan etkilenen bazı çalışanlara ayran verildi.

İş merkezinde bir çalışan “elektrik kontağından çıkmış. Herkes dışarı çıktı. İtfaiye aradık müdahale ediyor " diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, binada meydana geldi.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de iş merkezinde yangın paniğiAtaşehir'de iş merkezinde yangın paniğiAtaşehir'de iş merkezinde yangın paniği

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