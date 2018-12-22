Ataşehir'de iş yeri soygunu

İSTANBUL (AA) - Ataşehir’de bir lastikçiye giren hırsızlar 6 dakikada 70 bin liralık kışlık oto lastiğini çaldı.

Alınan bilgiye göre, sabah 07.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Eski Üsküdar Yolu Caddesi’ndeki bir oto lastiği bayisine minibüsle gelen 5-6 kişilik grup, camı levyeyle kırarak içeri girdi.

İş yerinin çalan alarmına aldırış etmeyen hırsızlar, 70 bin lira değerindeki kışlık otomobil, minibüs ve kamyon lastiğini minibüse yükledi.

Şahıslar, daha sonra aynı araçla olay yerinden ayrıldı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların iş yerine gelişi, camı kırmaları ve lastikleri alarak kaçmaları yer alıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Gökhan Kabakçı her türlü güvenlik önlemine rağmen bu tür olaylarla karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

