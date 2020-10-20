HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ataşehir’de iş yerine müşteri gibi giren şahsın para çaldığı anlar kamerada

Ataşehir’de iş yerine müşteri gibi giren şahsın para çaldığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

Ataşehir’de bir iş yerine giren şahıs, çalışanlarının iş yerinin arkasında olmasını fırsat bilerek masa üzerinde duran paraları çaldı.

Ataşehir’de bir iş yerine giren şahıs, çalışanlarının iş yerinin arkasında olmasını fırsat bilerek masa üzerinde duran paraları çaldı. Polisin çalışmasıyla yakalanan şahıs cezaevine gönderilirken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Ataşehir’de Aşık Veysel Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 16 Ekim tarihinde meydana geldi. Fatura ödeme merkezi olduğu değerlendirilen iş yerine giren İlker Y. isimli şahıs, çalışanların vezne başında olmamasını fırsat bilerek harekete geçti. Şahıs, veznenin camından kolunu uzatarak masa üzerinde bulunan bir miktar parayı çaldı. Şahıs paraları çaldıktan sonra iş yerinden uzaklaştı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs, polis tarafından Aşık Veysel Mahallesinde bulunan adresinde kıskıvrak yakalandı. İlker Y. isimli şahıs, “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, şahsın iş yerinden paraları çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs fatura ödeme merkezine giriyor. İş yeri çalışanlarının arka tarafta olmasını fırsat bilen şahıs masa üzerinde bulunan paraları çalıyor ve iş yerinden uzaklaşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Burdur Valisi: Vakaların yüzde 65’i virüsü akrabalarından kapmışlardırBurdur Valisi: Vakaların yüzde 65’i virüsü akrabalarından kapmışlardır
O numaraya mesaj atıyorlar ve...O numaraya mesaj atıyorlar ve...
1/
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
Bin 300 yıllık 'Anıt Ağaç'ın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek
Zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
Yardım parası diyerek Belarus rublesi verip, teminat olarak 1 kilo altın aldılar
1 kilo altın aldılar, karşılığında bakın ne verdiler
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Aralarında muvazzaflar da var
İstanbul'da flaş operasyon! Aralarında...
Faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 5 yaralı
Faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 5 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.