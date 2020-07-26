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Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 02:10 | Son Güncelleme

Ataşehir’de işçilerin bulunduğu konteyner alev aldı. Yangın çıkan konteynerda mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın

Edinilen bilgiye olay gece yarısı Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesinde meydana geldi. İnşaat malzemelerinin satıldığı ve içinde bir de işçinin kaldığı konteynerda ocaktan sıçrayan alev nedeniyle yangın çıktı.

Mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Fıstık ve Fındık’ı da itfaiye ekipleri kurtardı.

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Olay anında konteynerda Fıstık ve Fındık adında iki kedi de vardı. Fındık yangından yara almadan kurtulurken, Fıstık dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri Fıstık’a oksijenle müdahale etti ve sevimli kedi normale döndü. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıktığı iş yeri sahibi Oğuzhan Örnek, “Konteynerde yüksek ihtimal ocaktan sıçrayan ateşten dolayı yangın çıktı. Komşular zamanında müdahale etmişler sağ olsunlar. Yangın çıktığında mutfak kısmında olan bir işçimiz vardı. Oda burada çok şükür bir şey yok. Konteynerde baktığımız Fındık ve Fıstık isimli 2 kedimizde vardı. Fındık yangından kurtulurken Fıstık dumandan etkinlendi. İtfaiye ekipleri kurtararak oksijen verdiler. Ölen yada yaralanan olmadı çok şükür “ diye konuştu. (İHA)

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