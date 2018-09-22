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ATAŞEHİR'DE KASKLI MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

Haber: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA Ataşehir'de kasklı 3 kişi, bir binanın önünde zincirle bağlı motosikleti çaldı.

Haber: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

Ataşehir'de kasklı 3 kişi, bir binanın önünde zincirle bağlı motosikleti çaldı. 2 dakikada gerçekleşen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 04.50 sıralarında bir binanın önüne gelen kasklı hırsızlar piyasa değeri 20 bin lira olduğu öğrenilen zincirle bağlı motosikleti 2 dakikada çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosiklet hırsızlığından iki saat önce başka bir motosikletle gelen üç kişi sokak üzerinde keşif yapıyor. İki saat sonra tekrar buraya gelen kasklı 3 kişi motosiklete doğru yöneliyor. Şüpheliler yanlarında getirdikleri levye ve demir kesme makasıyla motosikletin zincirini kesiyor. Motosikleti alan 3 şüpheli buradan hızlıca kaçıyor. Çalınan motosikletin değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenilirken polis, şüphelileri arıyor.

Motosikleti çalınan Anıl Açıkel, "Son zamanlarda o mahallede hırsızlık olayları yaşanıyor. Hırsızlar motosikletimi yaklaşık iki dakika içerisinde alıp götürüyorlar" diye konuştu.

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