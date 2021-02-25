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Ataşehir’de kısıtlamayı ihlal eden alkollü gençler otomobille evin bahçesine girdi

25.02.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 alkollü genç kaza yaparak bir evin bahçesine girdi.

Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 alkollü genç kaza yaparak bir evin bahçesine girdi. Kaza anında bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerden, aşırı hız yapan gençlerin kaldırımda bulunan dubaları kırarak evin bahçesine girdiği kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 03.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Hasan Furkan, Berat Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Hyundai marka 34 GH 6316 plakalı otomobil ile kaza yaparak bir evin bahçesine girdi. Kaza sonrası şoför olduğu iddia edilen Hasan Furkan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine alkollü gençler zor anlar yaşattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aşırı hız yapan alkollü gençler seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine girdikten sonra bahçe duvarına çarparak durduğu görülüyor.

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