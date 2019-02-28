HABER

Ataşehir'de koli imalathanesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 00:05 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de bir koli imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ataşehir'de koli imalathanesinde yangın

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de bir koli imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, saat 21.45 sıralarında, Ataşehir Yeni Sahra Kılıç Ali Paşa Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki koli imalathanesinde çıktı. Yoğun dumanları görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangının büyümesinin önüne geçmek için boş kolileri dışarı çıkarttı. Vatandaşlar boş kolilerin çıkartılmasında itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın, yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bina sakinlerinden olan bir kadın, "Bugün mal geldi, boşalttık. Ben de üst katta oturuyorum. 'Araba yanıyor' dedi eşim, koştum baktım araba değil dükkân yanıyor. İçerisi boştu. Karton kutusu yığıyorlardı."
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelmesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de koli imalathanesinde yangınAtaşehir'de koli imalathanesinde yangınAtaşehir'de koli imalathanesinde yangınAtaşehir'de koli imalathanesinde yangın

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
"Millete açık toplantı yapın da boyunuzun ölçüsünü görelim""Millete açık toplantı yapın da boyunuzun ölçüsünü görelim"
Düzce beyaza büründüDüzce beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar geliyor

27 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

27 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da otomobil Babasultan barajına düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

27 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

27 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Gaziosmanpaşa'da yasa dışı bahis oynatanlar çatıştı

Film sahnelerini aratmayan görüntüler! Bahisçiler çatıştı

Meteoroloji'den Erzurum'a kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı! Saat verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.