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Ataşehir'de koli imalathanesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 01:38 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de bir koli imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de bir koli imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, saat 21.45 sıralarında, Ataşehir Yeni Sahra Kılıç Ali Paşa Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki koli imalathanesinde çıktı. Yoğun dumanları görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangının büyümesinin önüne geçmek için boş kolileri dışarı çıkarttı. Vatandaşlar boş kolilerin çıkartılmasında itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın, yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bina sakinlerinden olan bir kadın, "Bugün mal geldi, boşalttık. Ben de üst katta oturuyorum. 'Araba yanıyor' dedi eşim, koştum baktım araba değil dükkân yanıyor. İçerisi boştu. Karton kutusu yığıyorlardı."

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelmesi sürüyor.

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