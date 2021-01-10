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Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

10.01.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

Ataşehir’de bir iş yerine yapılan baskında korona virüs tedbirlerini hiçe sayan ve kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye toplam 51 bin 420 lira para cezası kesildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de Örnek Mahallesi Betekar Amir Ateş Caddesi üzerindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Ataşehir’de bir iş yerine yapılan baskında korona virüs tedbirlerini hiçe sayan ve kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye toplam 51 bin 420 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de Örnek Mahallesi Betekar Amir Ateş Caddesi üzerindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, masalarda çay içerek kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Polis iskambil kartlarına el koyarak, 12 kişiye kumar oynamak ve korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 51 bin 420 lira idari para cezası kesti. İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın

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